Россияне рассказали о предпочтениях в выборе домашних животных

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Жители России рассказали, каких домашних животных предпочитают заводить дома, сообщает Nation News со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне рассказали о предпочтениях в выборе домашних животных
  • Pixabay

Согласно результатам исследования, россияне чаще заводят дома кошек, чем собак. При этом чаще выбирают беспородных питомцев, нежели животных с родословной.

68% респондентов заявили, что в их домах живут домашние животные, причём больше всего питомцев заводят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (76%).

82% тех, у кого дома есть домашние животные, проживают в сёлах.

Беспородные кошки живут у 39% респондентов, и только 15% россиян заявили, что в их домах проживают исключительно породистые представители кошачьих.

Породистых и беспородных собак заводит равное количество жителей России — по 19%.

Сельских домашних питомцев держат дома 7% россиян, экзотические виды животных интересуют 1% опрошенных. Также немногие держат дома хомяков, рыбок, птиц и других мелких питомцев.

По словам 20% опрошенных, завести питомца их побудила любовь к животным.

16% респондентов держат животных по просьбе детей и внуков.

Для 16% респондентов питомцы являются защитниками. Столько же россиян получают радость от того, что в их доме живёт питомец.

Ранее основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

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