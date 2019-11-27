Россияне рассказали о предпочтениях в выборе домашних животных

Жители России рассказали, каких домашних животных предпочитают заводить дома, сообщает Nation News со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, россияне чаще заводят дома кошек, чем собак. При этом чаще выбирают беспородных питомцев, нежели животных с родословной.

68% респондентов заявили, что в их домах живут домашние животные, причём больше всего питомцев заводят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (76%).

82% тех, у кого дома есть домашние животные, проживают в сёлах.

Беспородные кошки живут у 39% респондентов, и только 15% россиян заявили, что в их домах проживают исключительно породистые представители кошачьих.

Породистых и беспородных собак заводит равное количество жителей России — по 19%.

Сельских домашних питомцев держат дома 7% россиян, экзотические виды животных интересуют 1% опрошенных. Также немногие держат дома хомяков, рыбок, птиц и других мелких питомцев.

По словам 20% опрошенных, завести питомца их побудила любовь к животным.

16% респондентов держат животных по просьбе детей и внуков.

Для 16% респондентов питомцы являются защитниками. Столько же россиян получают радость от того, что в их доме живёт питомец.

Ранее основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.