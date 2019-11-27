Россияне рассказали о предпочтениях в выборе домашних животных
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Согласно результатам исследования, россияне чаще заводят дома кошек, чем собак. При этом чаще выбирают беспородных питомцев, нежели животных с родословной.
68% респондентов заявили, что в их домах живут домашние животные, причём больше всего питомцев заводят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (76%).
82% тех, у кого дома есть домашние животные, проживают в сёлах.
Беспородные кошки живут у 39% респондентов, и только 15% россиян заявили, что в их домах проживают исключительно породистые представители кошачьих.
Породистых и беспородных собак заводит равное количество жителей России — по 19%.
Сельских домашних питомцев держат дома 7% россиян, экзотические виды животных интересуют 1% опрошенных. Также немногие держат дома хомяков, рыбок, птиц и других мелких питомцев.
По словам 20% опрошенных, завести питомца их побудила любовь к животным.
16% респондентов держат животных по просьбе детей и внуков.
Для 16% респондентов питомцы являются защитниками. Столько же россиян получают радость от того, что в их доме живёт питомец.
Ранее основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.