В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой

В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.

На гражданской панихиде присутствуют спикер Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, коллеги Вербицкой.

В своей речи Беглов назвал Вербицкую учителем с большой буквы и отметил, что она развивала отечественную систему образования.

После панихиды в храме Смоленской иконы Божией Матери пройдёт отпевание. Вербицкую похоронят на Северном кладбище.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. Советский и российский лингвист-русист, профессор СПбГУ, в 1994 году она стала его ректором, а затем президентом.

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, как сообщал ФАН, выразил глубокие соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой.