Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, где в 2016 году погибли более 60 человек, произошла из-за ошибок лётчиков. Об этом говорится в окончательном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Эксперты пришли к выводу, что командир лайнера перед крушением впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

Кроме того, по данным комиссии, ЧП способствовали недостаточная подготовка командира экипажа и турбулентность.

Как указывается в заключении, катастрофа произошла «при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомлённости ночью, в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землей».

В августе 2018 года сообщалось, что расследование находится на завершающем этапе.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Ростов, потерпел крушение 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону при заходе на посадку. Жертвами стали 62 человека.