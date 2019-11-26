Межрегиональный антинаркотический форум пройдёт 28—29 ноября в Ханты-Мансийске
- РИА Новости
Запланирована работа четырёх секций. Первая посвящена лучшим практикам, вторая — выявлению и лечению наркомании, третья — партнёрству в сфере реабилитации, четвёртая — информационной безопасности в интернете.
Среди экспертов — региональные и федеральные специалисты.
Форум призван объединить усилия по профилактике наркомании и обмену лучшими практиками.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае перед судом предстали сын и отец по обвинению в наркоторговле.