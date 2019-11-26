Межрегиональный антинаркотический форум пройдёт 28—29 ноября в Ханты-Мансийске

Короткая ссылка
Межрегиональный антинаркотический форум состоится 28—29 ноября в Ханты-Мансийске, сообщает kp.ru.
Межрегиональный антинаркотический форум пройдёт 28—29 ноября в Ханты-Мансийске
  • РИА Новости

Запланирована работа четырёх секций. Первая посвящена лучшим практикам, вторая — выявлению и лечению наркомании, третья — партнёрству в сфере реабилитации, четвёртая — информационной безопасности в интернете.

Среди экспертов — региональные и федеральные специалисты.

Форум призван объединить усилия по профилактике наркомании и обмену лучшими практиками.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Хабаровском крае перед судом предстали сын и отец по обвинению в наркоторговле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить