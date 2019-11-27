Куклачёв оценил инициативу введения обязательного чипирования животных

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Основатель и руководитель Театра кошек дрессировщик Юрий Куклачёв в беседе с ФАН прокомментировал инициативу обязательной регистрации домашних животных с помощью чипов и татуировок.
Куклачёв оценил инициативу введения обязательного чипирования животных
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Он отметил, что чипирование животных — очень полезная мера, и во всём мире эта процедура широко распространена.

«В случае если нет чипа и никто не обратился за животным, то его уничтожают. Когда есть чип, то с помощью считывающего устройства можно сразу увидеть номер этого животного, кому оно принадлежит, сделанные прививки. И тут же звонят хозяину по указанной информации в чипе. Так же всё работает, когда человек переезжает границу с животным», — заявил Куклачёв.

Он добавил, что животные переносят чипирование нормально.

По мнению дрессировщика, в случае введения такого закона, можно будет сразу публиковать чёрный список людей, которые бросают своих домашних питомцев, и тогда, возможно, это будет происходить значительно реже.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с URA.RU прокомментировал возможность введения штрафов за отказ от обязательной идентификации домашних животных с помощью чипов и татуировок.

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