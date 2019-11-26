В Екатеринбурге полиция проверяет сообщения об избиении ребёнка тренером

Полиция Екатеринбурга организовала проверку сообщений об избиении 9-летнего мальчика тренером по гимнастике из ДЮСШ №8 «Локомотив», сообщает URA.RU со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД по городу.

«По данному факту в ОП №11 проводится проверка, в рамках которой опрошены обе стороны конфликта. В отношении мужчины возбуждено производство по статье 6.1.1 КоАП России «Побои». Несовершеннолетний направлен на судмедэкспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что в Балахне проверяют сообщения об избиении ребёнка воспитательницей детского дома.