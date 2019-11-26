Школьница погибла под колёсами поезда в Кировской области
- РИА Новости
Инцидент произошёл 18 ноября. В 08:05 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на насыпи лежит человек без признаков жизни. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Личность погибшей была установлена.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее kp.ru сообщала, что в Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме.