Школьница погибла под колёсами поезда в Кировской области

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В Кировской области началась проверка после гибели 15-летней школьницы под колёсами поезда в посёлке Свеча, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Школьница погибла под колёсами поезда в Кировской области
  • РИА Новости

Инцидент произошёл 18 ноября. В 08:05 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на насыпи лежит человек без признаков жизни. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Личность погибшей была установлена.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее kp.ru сообщала, что в Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме.

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