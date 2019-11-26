Школьница погибла под колёсами поезда в Кировской области

В Кировской области началась проверка после гибели 15-летней школьницы под колёсами поезда в посёлке Свеча, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошёл 18 ноября. В 08:05 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на насыпи лежит человек без признаков жизни. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Личность погибшей была установлена.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее kp.ru сообщала, что в Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме.