В Челябинской области проводится проверка после обнаружения пакетов с человеческими органами

В Златоусте полиция начала проверку по факту обнаружения местной жительницей пакетов с частями человеческих тел и ёмкостей с кровью, сообщает URA.RU.

По данным ведомства, местная жительница обнаружила пакеты с органами, а также использованные шприцы и пробирки с кровью на территории бывшего скотомогильника. О своей находке она сообщила в правоохранительные органы.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной версии, вместо утилизации медицинских отходов класса «Б» их выбросили на открытой площадке для мусора.