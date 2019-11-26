В Челябинской области проводится проверка после обнаружения пакетов с человеческими органами

Короткая ссылка
В Златоусте полиция начала проверку по факту обнаружения местной жительницей пакетов с частями человеческих тел и ёмкостей с кровью, сообщает URA.RU.
В Челябинской области проводится проверка после обнаружения пакетов с человеческими органами
  • РИА Новости

По данным ведомства, местная жительница обнаружила пакеты с органами, а также использованные шприцы и пробирки с кровью на территории бывшего скотомогильника. О своей находке она сообщила в правоохранительные органы.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной версии, вместо утилизации медицинских отходов класса «Б» их выбросили на открытой площадке для мусора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить