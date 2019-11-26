В Челябинской области проводится проверка после обнаружения пакетов с человеческими органами
- РИА Новости
По данным ведомства, местная жительница обнаружила пакеты с органами, а также использованные шприцы и пробирки с кровью на территории бывшего скотомогильника. О своей находке она сообщила в правоохранительные органы.
«Материал зарегистрирован, проводится проверка», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По предварительной версии, вместо утилизации медицинских отходов класса «Б» их выбросили на открытой площадке для мусора.