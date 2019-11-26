Суд вынес приговор пенсионерке из Кемерова за продажу наркотиков

Пенсионерка из Кемерова осуждена на пять лет за продажу наркотиков, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД России по Кемеровской области.

«В ходе судебных заседаний была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала 79-летнюю женщину вменяемой. Заводский районный суд Кемерова учёл полное признание подсудимой вины, пожилой возраст, состояние здоровья и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, пожилая женщина, некоторое время назад похоронившая сына, обнаружила в его вещах банку с героином. Она была задержана с поличным во время попытки продажи запрещённого вещества. В ходе обыска дома у пенсионерки изъяли 17 подготовленных к продаже свёртков с наркотиком.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщало, что в Сочи задержали и впоследствии арестовали троих жителей Татарстана, которые подозреваются в изготовлении и распространении наркотиков.