Более 130 семей льготников в Ставропольском крае получили жильё с начала года

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Более 130 семей льготников в Ставропольском крае получили жильё с начала 2019 года, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
Более 130 семей льготников в Ставропольском крае получили жильё с начала года
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Это инвалиды, ветераны боевых действий, вынужденные переселенцы, чернобыльцы. Из федерального бюджета было направлено 155 млн рублей.

За указанный период 27 млн рублей перечислили на новые квартиры для семи семей чернобыльцев. Ещё одна семья переехала с Крайнего Севера.

«До конца года жильё должны получить ещё пять семей ветеранов боевых действий. На обеспечение жильём этой категории граждан в 2019 году направят 215 млн рублей», — заявил глава ведомства Валерий Савченко.

В апреле Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге потратят 1,78 млрд рублей на покупку жилья для льготных категорий граждан.

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