Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков

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Сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков в сентябре-ноябре, сообщает телеканал «360».
Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков
  • Pixabay

Основная часть вопросов поступает от будущих родителей, которым нужна помощь с подбором роддома или перинатального центра или которые просят соединить их с конкретным учреждением родовспоможения. Зафиксированы звонки не только из Московской области, но и из других регионов.

«Специалисты готовы рассказать не только о перинатальных центрах, которые работают в регионе, но и о реализуемых мерах поддержки — подарочном наборе, денежной выплате, комплексной услуге, а также записать к врачу», — заявила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.

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