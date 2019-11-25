В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады о Крыме

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Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление экс-депутата Верховной рады Василия Волги о том, что жителям Украины трудно вообразить масштабы и темпы инфраструктурного строительства на полуострове и что республика «превращается в жемчужину».
В Совфеде прокомментировали слова экс-депутата Рады о Крыме
  • Reuters

Цеков отметил, что украинцы, приезжающие в Крым, видят кардинальные изменения на полуострове в лучшую сторону, но основная масса жителей Украины находится в информационном вакууме.

«На Украине не привыкли к таким стройкам. Они видят, что у них все разрушается — они живут в этих условиях. Украинцы, видя плачевное собственное состояние, переносят его на Крым. Это действительно так. Им психологически тяжело», — полагает сенатор.

Ранее Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил преимущества запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

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