Эксперт оценил идею Жириновского о самообороне
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Превышением самообороны в России часто называют случаи, когда человек защищает собственную жизнь, а также собственную девушку или жену. Может какой-нибудь пьяный сосед забрести. Что, сразу стрелять? Все случаи должны рассматривать отдельно», — заявил он.
По его словам, должна быть именно самооборона, а не оборона имущества.
Как отметил эксперт, из предложения следует, что личный автомобиль не будет отличаться от дома, и можно будет стрелять в любого, кто подошёл к машине.
«Я считаю, что такая поправка не войдёт», — добавил он.
Как ранее писала газета «Известия», Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, который дополнит ст. 37 УК России «Необходимая оборона».
Согласно инициативе законодателей, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.