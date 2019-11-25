Эксперт оценил идею Жириновского о самообороне

Адвокат Андрей Князев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал инициативу по расширению границ самообороны, которую лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Государственную думу.

«Превышением самообороны в России часто называют случаи, когда человек защищает собственную жизнь, а также собственную девушку или жену. Может какой-нибудь пьяный сосед забрести. Что, сразу стрелять? Все случаи должны рассматривать отдельно», — заявил он.

По его словам, должна быть именно самооборона, а не оборона имущества.

Как отметил эксперт, из предложения следует, что личный автомобиль не будет отличаться от дома, и можно будет стрелять в любого, кто подошёл к машине.

«Я считаю, что такая поправка не войдёт», — добавил он.

Как ранее писала газета «Известия», Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, который дополнит ст. 37 УК России «Необходимая оборона».

Согласно инициативе законодателей, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.