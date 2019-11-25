Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вербицкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой и отметила её значительный вклад в отечественное образование.

«Ушёл из жизни талантливый ученый-лингвист, исследователь, крупнейший специалист в области русского языка, человек с высочайшей внутренней культурой, который всегда старался приносить максимальную пользу людям», — цитирует «Парламентская газета» телеграмму спикера.

Матвиенко отметила, что Вербицкая многое сделала для Российской академии образования и развития отечественной высшей школы. Долгие годы учёный возглавляла СПбГУ, внесла огромный вклад в подготовку молодого поколения специалистов, напомнила Матвиенко.

По её словам, труд Людмилы Вербицкой — это не только пример подлинного созидания, но и нравственный ориентир для всех, кто стремится принимать полноценное участие в жизни общества.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал Пятому каналу сообщения о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой.