На Балтфлоте проверят готовность к новому учебному году

Выездные комиссии проверят готовность соединений и воинских частей Балтийского флота к новому учебному году, который начнётся 1 декабря, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Планируется оценить состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники.

В новом учебном году на флотских полигонах подготовлено более 200 объектов для занятий по огневой, тактической и специальной подготовке, а также по вождению боевых машин. Изготовлено свыше 300 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, созданы учебные минные поля.

В зимний период на полигонах Балтфлота должно пройти более десяти крупных учений.

Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника».