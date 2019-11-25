На Балтфлоте проверят готовность к новому учебному году
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- РИА Новости
Планируется оценить состояние полигонов, объектов материально-технической базы, вооружения и военной техники.
В новом учебном году на флотских полигонах подготовлено более 200 объектов для занятий по огневой, тактической и специальной подготовке, а также по вождению боевых машин. Изготовлено свыше 300 многофункциональных подвижных и стационарных мишеней, созданы учебные минные поля.
В зимний период на полигонах Балтфлота должно пройти более десяти крупных учений.
Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» в рамках учений у берегов Камчатки атаковала субмарину «противника».