Ростовские таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян

В Ростове таможенники обнаружили в багажнике автомобиля, следовавшего в Россию со стороны российско-украинской границы, 22 диких обезьяны, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

По данным пресс-службы, у водителя отсутствовали сопроводительные и разрешительные документы на перевозку приматов.

По предварительной оценке экспертов, обезьяны относятся к виду зелёных мартышек, который подпадает под действие конвенции СИТЕС.

В Краснодарском зоопарке, куда были переданы животные, обезьяны находятся под ветеринарным надзором. В настоящее время устанавливаются причастные к нарушению законодательства.

Ранее портал kp.ru сообщал, что карельская таможня задержала на российской границе 32 единицы исторического оружия XVIII—XX веков, которые гражданин России пытался провезти через пропускной пункт на автомобиле.