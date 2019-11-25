Ростовские таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян
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- РИА Новости
По данным пресс-службы, у водителя отсутствовали сопроводительные и разрешительные документы на перевозку приматов.
По предварительной оценке экспертов, обезьяны относятся к виду зелёных мартышек, который подпадает под действие конвенции СИТЕС.
В Краснодарском зоопарке, куда были переданы животные, обезьяны находятся под ветеринарным надзором. В настоящее время устанавливаются причастные к нарушению законодательства.
Ранее портал kp.ru сообщал, что карельская таможня задержала на российской границе 32 единицы исторического оружия XVIII—XX веков, которые гражданин России пытался провезти через пропускной пункт на автомобиле.