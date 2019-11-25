В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов выразил глубокие соболезнования в связи со смертью президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комитета.

По его словам, Вербицкая была красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником.

«Её уход из жизни — невосполнимая утрата для всех, кто знал её, для всей нашей страны, для русского мира, для мировой культуры», — отметил он.

Никонов добавил, что в наследство от Вербицкой остались её труды и неизменная убеждённость в том, что весь мир заговорит по-русски.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал Пятому каналу сообщения о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой.