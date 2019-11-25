В Ленинградской области обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
В данный момент власти решают, что делать с братской могилой, в которой могут покоиться несколько сотен человек.
«В районе бывшей деревни Верхней Назии было обнаружено старое и ранее неизвестное воинское захоронение — предположительно дивизионного кладбища 128-й стрелковой дивизии Волховского фронта», — уточнили в пресс-службе районной администрации.
Специалисты считают, что на месте ожесточённых боев могут лежать тела от 400 до 600 погибших солдат и офицеров.
Предполагаемая площадь военного кладбища — 800 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают точные границы погоста, а весной работа над установлением личностей погибших будет продолжена.
Ранее ФАН сообщало, что бойцы сводного поискового отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» совместно с учениками Татановской школы нашли в селе Тулиновка обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.