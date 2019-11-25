В Ленинградской области обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны

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В Кировском районе Ленинградской области поисковики военно-исторического клуба ДОСААФ России «Пулковский рубеж» обнаружили крупное воинское захоронение времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу администрации района.
В Ленинградской области обнаружено захоронение времён Великой Отечественной войны
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

В данный момент власти решают, что делать с братской могилой, в которой могут покоиться несколько сотен человек.

«В районе бывшей деревни Верхней Назии было обнаружено старое и ранее неизвестное воинское захоронение — предположительно дивизионного кладбища 128-й стрелковой дивизии Волховского фронта», — уточнили в пресс-службе районной администрации.

Специалисты считают, что на месте ожесточённых боев могут лежать тела от 400 до 600 погибших солдат и офицеров.

Предполагаемая площадь военного кладбища — 800 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают точные границы погоста, а весной работа над установлением личностей погибших будет продолжена.

Ранее ФАН сообщало, что бойцы сводного поискового отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» совместно с учениками Татановской школы нашли в селе Тулиновка обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны.

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