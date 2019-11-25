Отсидевший за изнасилование Шурыгиной рассказал о своём правозащитном проекте

Сергей Семёнов, отбывший срок по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал RT о своём правозащитном проекте, который он организовал после выхода из колонии.

По словам молодого человека, считающего себя жертвой оговора и несправедливого суда, когда он вышел на свободу, то понял, что множество людей в России сталкиваются с ситуацией, в которой побывал он сам.

Как отметил Семёнов, он получал много писем от тех, кто заявлял, что был несправедливо осуждён по различным уголовным статьям. В итоге он вместе с адвокатом Сергеем Хальченко начал разбираться с поступающими обращениями.

«У нас два направления: правовое и собственно информационное. Надо, чтобы историю заметили, тогда есть шанс, что что-то изменится. Иногда мы пытаемся связаться с телевизионщиками, но они не всегда берутся за истории, всё-таки на телевидении важно устроить столкновение двух сторон, сделать шоу. При этом в большинстве случаев одна сторона как раз готова всё рассказать, а другая боится или стесняется», — сказал он.

Правовой стороной вопроса занимается Хальченко. По его словам, они помогают людям сориентироваться в ситуации. Иногда они оказывают конкретную помощь с изучением материалов уголовного дела, подготовкой жалоб и поиском профессиональных адвокатов для конкретного дела и так далее.

Подробности — в материале RT.