Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ

В Роспотребнадзоре рассказали об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в связи со стартом акции #СТОПВИЧСПИД Фонда социально-культурных инициатив.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал Роспотребнадзора, специалисты-эпидемиологи ведомства будут оказывать информационную поддержку гражданам и гостям России по телефону Единого консультационного центра в круглосуточном режиме. Акция проводится до 1 декабря 2019 года.

Адресную помощь тем, кто столкнулся с ВИЧ, также будут оказывать на региональном уровне. Телефоны местных горячих линий и адреса консультационных центров опубликованы на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

В рамках акции #СТОПВИЧСПИД в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 1 по 3 декабря можно будет сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита и узнать свой ВИЧ-статус.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.