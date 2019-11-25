Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ

Короткая ссылка
В Роспотребнадзоре рассказали об открытии всероссийской горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в связи со стартом акции #СТОПВИЧСПИД Фонда социально-культурных инициатив.
Роспотребнадзор сообщил об открытии горячей линии по вопросам профилактики ВИЧ
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал Роспотребнадзора, специалисты-эпидемиологи ведомства будут оказывать информационную поддержку гражданам и гостям России по телефону Единого консультационного центра в круглосуточном режиме. Акция проводится до 1 декабря 2019 года. 

Адресную помощь тем, кто столкнулся с ВИЧ, также будут оказывать на региональном уровне. Телефоны местных горячих линий и адреса консультационных центров опубликованы на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

В рамках акции #СТОПВИЧСПИД в Центре молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 1 по 3 декабря можно будет сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита и узнать свой ВИЧ-статус.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить