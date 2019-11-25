Грибоедовский ЗАГС перейдёт на ежедневный режим работы

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Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания №1) с 1 декабря перейдёт на ежедневный режим работы, сообщает сайт «Москва 24».
Грибоедовский ЗАГС перейдёт на ежедневный режим работы
  • © Антон Белицкий
  • РИА Новости

«Теперь, когда пары смогут пожениться семь дней в неделю, проводить церемонии можно будет в красивые или праздничные даты, в которые у остальных отделов ЗАГС официальный выходной», — рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, подать заявление можно уже 25 ноября. 

С начала 2019 года во Дворце бракосочетания №1 зарегистрировали брак около пяти тысяч пар. Еженедельно в нём проходит более 100 регистраций браков. Подать заявление можно с помощью единого портала госуслуг или при личном обращении не раньше чем за год и не позднее чем за месяц до желаемой даты регистрации.

Ранее в столичном управлении ЗАГС рассказали, что регистрация брака в необычных местах пользуется у жителей Москвы большой популярностью. 

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