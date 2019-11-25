Более десяти дворников задержали в Москве за массовую драку
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По данным ведомства, сообщение о нарушении общественного порядка поступило вечером в воскресенье, 24 ноября, от жильцов по улице Ефремова.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства», — приводит РИА Новости заявление.
Как уточнили в ведомстве, в результате происшествия никто не пострадал.
В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что нарушителями являются дворники ГБУ «Жилищник». В их отношении составлены административные протоколы.
В июне Следственный комитет возбудил дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская».