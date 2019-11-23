В Королёве загорелся жилой дом

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В подмосковном Королёве загорелся жилой дом, площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. метров.

«В настоящее время горят восемь квартир на третьем этаже и кровля на площади 1800 кв. метров», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, из дома эвакуированы 40 человек.

В настоящее время на месте находятся 87 человек личного состава и 28 единиц техники, занятых ликвидацией возгорания.

Ранее сообщалось о тушении пожара в посёлке Мосрентген в Новой Москве.

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