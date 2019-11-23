Более пяти тысяч человек остались без газа после пожара на газопроводе в Нальчике

Более 5,5 тысячи человек оказались без газа в результате пожара в Нальчике после того, как автомобиль врезался в газопровод.

«В результате происшествия отключено газоснабжение посёлков Хасанья и Белая Речка, а также улиц Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Всего под отключение попали 5,5 тыс. абонентов», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали.

Ранее в МЧС сообщили об устранении аварии на газопроводе, из-за которой без газоснабжения остались более 7 тыс. человек в Кетченеровском районе Республики Калмыкия.