Более пяти тысяч человек остались без газа после пожара на газопроводе в Нальчике
«В результате происшествия отключено газоснабжение посёлков Хасанья и Белая Речка, а также улиц Атажукина, Московская и Ватутина в Нальчике. Всего под отключение попали 5,5 тыс. абонентов», — приводит РИА Новости сообщение ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Отмечается, что социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей под отключение не попали.
Ранее в МЧС сообщили об устранении аварии на газопроводе, из-за которой без газоснабжения остались более 7 тыс. человек в Кетченеровском районе Республики Калмыкия.