Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

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Президент России Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием и обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
  • РИА Новости

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.

Он отметил, что ещё 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки. 

Путин уточнил, были ли у старообрядцев проблемы с переселением в Россию.

«Справляются с божьей помощью», — ответил Корнилий.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Приморскому краю помогает получить российский паспорт старообрядцу-переселенцу из Аляски Иосифу Реутову

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