Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
- РИА Новости
«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два-три года», — приводит ТАСС слова Корнилия.
Он отметил, что ещё 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.
Путин уточнил, были ли у старообрядцев проблемы с переселением в Россию.
«Справляются с божьей помощью», — ответил Корнилий.
Ранее сообщалось, что ГУ МВД по Приморскому краю помогает получить российский паспорт старообрядцу-переселенцу из Аляски Иосифу Реутову.