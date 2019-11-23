У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Охотском море в районе Южных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

«Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в субботу в 23:58 (15:58 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43,8 градуса северной широты и 147,4 градуса восточной долготы — в 124 км восточнее Южно-Курильска (райцентра на острове Кунашир)», — приводит РИА Новости сообщение сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине 51 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами.