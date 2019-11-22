СК возобновил следствие по делу обвиняемого в создании СВУ подростка

Следственный комитет России возобновил следствие по уголовному делу подростка, задержанного осенью 2018 года по обвинению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката юноши Сергея Ашанина.

«Получил сегодня копию постановления о возобновлении следственных действий по делу моего подзащитного. Изучавшим уголовное дело следователем установлено, что расследование проведено не в полном объёме, в текущем состоянии его отправлять прокурору преждевременно», — сказал он, отметив намерение обжаловать данное поставление.

При этом Ашанин заявил, что такое решение принял новый сотрудник ведомства, получивший дело в своё производство после окончания предварительного следствия.

«Следователь отказался удовлетворить наше ходатайство о посещении подростком школы, и мы заявили ходатайство о разрешении ему ежедневных прогулок, ведь он год находился в СИЗО», — добавил он.

Ранее ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал об условиях содержания в столичном СИЗО №5 14-летнего подростка. Он отметил, что на условия содержания молодой человек не жалуется, все следственные действия в отношении юноши проводились совместно с его родителями и адвокатом.

Школьник был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд его арестовал. Как уточнялось, о нём стало известно после ЧП в Архангельске.

31 октября молодой человек пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство.

Двое сотрудников ФСБ были контужены в результате взрыва, ещё один получил тяжёлые ранения. Сам злоумышленник скончался.

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