В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
- РИА Новости
«По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований», — цитирует Серову РИА Новости.
По её словам, бизнес полуострова приветствовал бы такой шаг, однако одного его желания тут недостаточно.
Ранее Серова заявила о возобновлении сообщения, которое было прервано в марте 2017 года.
В августе 2018 года гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков рассказал о проведении переговоров по данному вопросу с экспедитором грузов.