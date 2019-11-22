В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

«По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований», — цитирует Серову РИА Новости.

По её словам, бизнес полуострова приветствовал бы такой шаг, однако одного его желания тут недостаточно.

Ранее Серова заявила о возобновлении сообщения, которое было прервано в марте 2017 года.

В августе 2018 года гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков рассказал о проведении переговоров по данному вопросу с экспедитором грузов.