В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

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Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено. Об этом сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией
  • РИА Новости

«По уточнённой последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований», — цитирует Серову РИА Новости.

По её словам, бизнес полуострова приветствовал бы такой шаг, однако одного его желания тут недостаточно.

Ранее Серова заявила о возобновлении сообщения, которое было прервано в марте 2017 года.

В августе 2018 года гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков рассказал о проведении переговоров по данному вопросу с экспедитором грузов.

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