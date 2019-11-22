В Петербурге открыли памятник Михаилу Калашникову

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В Санкт-Петербурге установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову, сообщает ФАН.
В Петербурге открыли памятник Михаилу Калашникову
  • РИА Новости

Открытие монумента было приурочено к 100-летию со дня рождения создателя легендарного автомата.

Автор скульптуры — член Московского союза художников Владимир Курочкин.

Как сообщает Пятый канал, бронзовая скульптура, где изобретатель изображён в виде солдата с автоматом в руке, появилась у входа в Военно-исторический музей артиллерии.

Именно в нём хранится крупнейшая в мире коллекция выдающегося оружейника. Уникальные экспонаты Калашников в своё время привёз в учреждение лично.

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