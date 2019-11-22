Поисковики обнаружили под Тамбовом части бомбардировщика времён Великой Отечественной войны

Бойцы сводного поискового отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» совместно с учениками Татановской школы нашли в селе Тулиновка обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны, сообщает ФАН.

По словам местных жителей, машина потерпела крушение осенью 1942 года.

Командир одного из отрядов сводной группы Антон Уваров предположил, что это был дальний бомбардировщик ДБ-3, который перевозил боеприпасы. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимо найти соответствующую номерную деталь, по которой можно установить воинскую часть, к которой относился самолёт, а также имена членов экипажа.

По мнению поисковиков, на борту произошёл взрыв, о котором говорит тот факт, что детали находятся на большом расстоянии друг от друга. Однако точную причину крушения самолёта под Тамбовом и место захоронения погибших лётчиков ещё предстоит выяснить.

Отряд, в состав которого входят дети старше 14 лет, проводит поиски обломков машины при помощи металлоискателей. Уже обнаружено множество осколков стекла кабины и алюминиевой обшивки. Крупные обломки самолёта, такие как части фюзеляжа и двигатели, ещё в послевоенные годы были найдены комиссией, проводившей расследование крушения.

На данный момент поиски приостановлены из-за морозов, однако в отряде пообещали, что работы будут продолжаться.

Ранее портал Nation News сообщал о поисках следов десантной операции 1943 года.