Поисковики обнаружили под Тамбовом части бомбардировщика времён Великой Отечественной войны

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Бойцы сводного поискового отряда Тамбовской области «Солдаты памяти» совместно с учениками Татановской школы нашли в селе Тулиновка обломки бомбардировщика времён Великой Отечественной войны, сообщает ФАН.
Поисковики обнаружили под Тамбовом части бомбардировщика времён Великой Отечественной войны
  • © Солдаты памяти

По словам местных жителей, машина потерпела крушение осенью 1942 года.

Командир одного из отрядов сводной группы Антон Уваров предположил, что это был дальний бомбардировщик ДБ-3, который перевозил боеприпасы. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимо найти соответствующую номерную деталь, по которой можно установить воинскую часть, к которой относился самолёт, а также имена членов экипажа.

По мнению поисковиков, на борту произошёл взрыв, о котором говорит тот факт, что детали находятся на большом расстоянии друг от друга. Однако точную причину крушения самолёта под Тамбовом и место захоронения погибших лётчиков ещё предстоит выяснить.

Отряд, в состав которого входят дети старше 14 лет, проводит поиски обломков машины при помощи металлоискателей. Уже обнаружено множество осколков стекла кабины и алюминиевой обшивки. Крупные обломки самолёта, такие как части фюзеляжа и двигатели, ещё в послевоенные годы были найдены комиссией, проводившей расследование крушения.

На данный момент поиски приостановлены из-за морозов, однако в отряде пообещали, что работы будут продолжаться.

Ранее портал Nation News сообщал о поисках следов десантной операции 1943 года.

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