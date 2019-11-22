В Подмосковье рассказали о планах по открытию специальных площадок для сбора мусора

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Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в декабре в Подмосковье планируют открыть специальные «мегабаки» для раздельного сбора мусора.
В Подмосковье рассказали о планах по открытию специальных площадок для сбора мусора

    «Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают. Крупногабаритный мусор — мебель, ДСП, смартфоны, стекло, бутылки, смартфоны, холодильники — можно привезти всё и сдать в специальные контейнеры», — пояснил Евгений Хромушин.

    Он добавил, что 1 декабря площадки для сбора крупногабаритного мусора откроются в Чехове и Рошале, 15 декабря — в Дмитрове, в конце декабря две площадки планируют открыть в Балашихе.

    Ранее лидер общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин в беседе с НСН предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов.

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