В Подмосковье рассказали о планах по открытию специальных площадок для сбора мусора

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что в декабре в Подмосковье планируют открыть специальные «мегабаки» для раздельного сбора мусора.

«Это место, куда можно привезти бытовые отходы, которые сразу, минуя мусоровозы, заберут организации, занимающиеся переработкой. И для жителей, и для организаций это бесплатно. Но организации на этом заработают. Крупногабаритный мусор — мебель, ДСП, смартфоны, стекло, бутылки, смартфоны, холодильники — можно привезти всё и сдать в специальные контейнеры», — пояснил Евгений Хромушин.

Он добавил, что 1 декабря площадки для сбора крупногабаритного мусора откроются в Чехове и Рошале, 15 декабря — в Дмитрове, в конце декабря две площадки планируют открыть в Балашихе.

Ранее лидер общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин в беседе с НСН предложил запустить в России двухконтейнерную систему по переработке отходов.