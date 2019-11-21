Интервал между поездами МЦК сократили до четырёх минут

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Интервал движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) сократили до четырёх минут в часы пик, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Московской железной дороги (МЖД).
Интервал между поездами МЦК сократили до четырёх минут
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Теперь в часы пик поезда ходят каждые четыре минуты, в остальное время — каждые восемь минут. Ранее в часы пик поезда ходили каждые пять минут, а в остальное время — каждые 10 минут.

По данным МЖД, количество рейсов «Ласточек» в будни увеличилось на 36% — с 354 до 484 в сутки, а в выходные на 40% — с 300 до 422. Парк электропоездов увеличен с 42 до 51 состава.

Для перехода на новый режим работы была проведена масштабная модернизация инфраструктуры МЦК и увеличено количество поездов.

«На станции Андроновка произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизированы приёмоотправочные пути для стоянки поездов», — отметили в МЖД.

На станциях было установлено новое программное обеспечение для работы в более интенсивном режиме движения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний график.

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