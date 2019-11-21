В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в соответствии с предложениями топонимической комиссии подписал распоряжение о присвоении названий 31 безымянной территории города, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Петербурге появились скверы Виктора Набутова и Александра Володина
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«Сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка будет носить имя инженера и изобретателя, основоположника трамвайного движения в Петербурге Фёдора Пироцкого», — сообщили в пресс-службе.

Территория на пересечении Кемской и Динамовской улиц была названа в честь футболиста ленинградского «Динамо» Виктора Набутова.

Именем драматурга Александра Володина назван сквер на искусственном острове в устье реки Смоленки.

Также в Санкт-Петербурге появились скверы имени Владимира Конашевича (на проспекте Просвещения), Военных Лётчиков (на улице Савушкина), Полярных Конвоев (на углу улицы Седова и Большого Смоленского проспекта), Нахимовский сквер (у одноимённого военно-морского училища на Петроградской набережной).

Сад между улицей Демьяна Бедного, улицей Ольги Форш и проспектом Просвещения будет называться «Прометей», а на Литейном проспекте у дома №57 появился Итальянский сад.

В январе интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске появилась улица, названная в честь актёра театра и кино Юрия Богатырёва.

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