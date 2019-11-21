Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для урожая 2020 года

Специалист в области сельского хозяйства, профессор Юрий Лачуга в беседе с ФАН рассказал о возможных последствиях бесснежной зимы для урожая 2020 года.

«Я думаю, что угрозы нет, потому что сильные морозы держались всего несколько часов. Растения так же, как и мы, обладают определенным запасом прочности. Опасно, если будут очень низкие температуры. Для зерновых культур это ниже -14...-16 °С , для плодовых даже ещё ниже. Этого они уже не выдерживают», — заявил эксперт.

По его мнению, на данный момент урожаю ничего не угрожает.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.