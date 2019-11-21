Эксперт оценил возможные последствия бесснежной зимы для урожая 2020 года
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- РИА Новости
«Я думаю, что угрозы нет, потому что сильные морозы держались всего несколько часов. Растения так же, как и мы, обладают определенным запасом прочности. Опасно, если будут очень низкие температуры. Для зерновых культур это ниже -14...-16 °С , для плодовых даже ещё ниже. Этого они уже не выдерживают», — заявил эксперт.
По его мнению, на данный момент урожаю ничего не угрожает.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН оценил заявления синоптиков об аномальной погоде в стране.