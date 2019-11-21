Эксперт оценил идею поощрения россиян за утилизацию батареек

Генеральный директор группы компаний «БС Энерго» Михаил Замарин в беседе с Nation News прокомментировал инициативу об экономическом поощрении россиян за сдачу использованных батареек.

По его мнению, на данный момент Россия не обладает достаточной инфраструктурой для утилизации батареек.

«На мой взгляд, населению нужно время, чтобы морально созреть до этого момента. Ещё год назад об утилизации батареек никто не говорил, но началась мусорная реформа, все резко подорвались и что-то хотят увеличить. Конечно, работа с населением нужна, но не нужно требовать быстрых изменений — всё должно быть органично и нативно. У нас нет достаточно развитой инфраструктуры, мы страна, которая закапывает мусор и ещё лет десять будет его закапывать», — пояснил Замарин.

Он убеждён, что резко перейти к сортировке не удастся и в настоящий момент эта инициатива не будет достаточно эффективной.

Ранее директор по развитию Национальной экологической компании Александр Климов в беседе с НСН рассказал об отношении бизнеса к утилизации батареек.