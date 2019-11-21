Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
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- РИА Новости
Сачков рассказал, что инцидент произошёл из-за «постоянно создаваемой таксистами пробки» возле отеля Four Seasons.
По словам бизнесмена, он попросил таксистов уехать, однако один из них начал ему угрожать.
«Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его ещё больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешёл к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком», — заявил он.
Сачков добавил, что после этого он применил устройство дозированного распыления «Удар» в направлении оппонента. В конфликт вмешалась полиция. Оба оппонента написали заявления друг на друга, рассказал бизнесмен.
Ранее на стоянке на юге Москвы автомобиль такси врезался в легковые машины. В результате было повреждено пять автомобилей.