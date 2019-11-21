Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве

Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Group-IB.

Сачков рассказал, что инцидент произошёл из-за «постоянно создаваемой таксистами пробки» возле отеля Four Seasons.

По словам бизнесмена, он попросил таксистов уехать, однако один из них начал ему угрожать.

«Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его ещё больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешёл к активным действиям — он толкнул меня и замахнулся кулаком», — заявил он.

Сачков добавил, что после этого он применил устройство дозированного распыления «Удар» в направлении оппонента. В конфликт вмешалась полиция. Оба оппонента написали заявления друг на друга, рассказал бизнесмен.

Ранее на стоянке на юге Москвы автомобиль такси врезался в легковые машины. В результате было повреждено пять автомобилей.