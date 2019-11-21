Эксперт оценил идею высокоскоростного интернета в поездах и самолётах

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Сушинов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу по созданию новой беспроводной сети связи для пассажиров поездов и самолётов.
Эксперт оценил идею высокоскоростного интернета в поездах и самолётах
  • Pixabay

По его словам, это экспериментальная система, требующая рассмотрения ряда вопросов.

«Это, прежде всего, дальность работы вышек, другие технические параметры и, в целом, принципы работы такой системы. И можно сказать, что разработка достаточно революционна. Многие эксперты связи, с которыми мы общались, высказывают свои замечания, но мы знаем, что многие прорывные разработки встречали недоверие и критику», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время идёт процесс принятия решения, где пройдут испытания. Возможно, это будет железнодорожный транспорт, поскольку новую технологию удобнее тестировать именно там, пояснил Сушинов.

Ранее «Известия» сообщали, что в России планируют создать беспроводную систему связи для пассажиров поездов и самолётов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить