Эксперт оценил идею высокоскоростного интернета в поездах и самолётах

Пресс-секретарь Национальной технологической инициативы (НТИ) Юрий Сушинов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу по созданию новой беспроводной сети связи для пассажиров поездов и самолётов.

По его словам, это экспериментальная система, требующая рассмотрения ряда вопросов.

«Это, прежде всего, дальность работы вышек, другие технические параметры и, в целом, принципы работы такой системы. И можно сказать, что разработка достаточно революционна. Многие эксперты связи, с которыми мы общались, высказывают свои замечания, но мы знаем, что многие прорывные разработки встречали недоверие и критику», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время идёт процесс принятия решения, где пройдут испытания. Возможно, это будет железнодорожный транспорт, поскольку новую технологию удобнее тестировать именно там, пояснил Сушинов.

Ранее «Известия» сообщали, что в России планируют создать беспроводную систему связи для пассажиров поездов и самолётов.