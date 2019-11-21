В Москве вор попал в квартиру с помощью верёвочной лестницы

Короткая ссылка
Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры многоэтажного дома, в которую злоумышленник попал с помощью верёвочной лестницы.
В Москве вор попал в квартиру с помощью верёвочной лестницы
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Указывается, что в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о краже.

Как выяснили полицейские, неизвестный спустился с чердака по верёвочной лестнице, отжал балконную дверь и проник в квартиру, которая расположена на восьмом этаже.

После этого он взломал сейф и похитил оттуда драгоценности и деньги. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Ранее в Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить