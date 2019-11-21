В Москве вор попал в квартиру с помощью верёвочной лестницы
- © РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Указывается, что в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о краже.
Как выяснили полицейские, неизвестный спустился с чердака по верёвочной лестнице, отжал балконную дверь и проник в квартиру, которая расположена на восьмом этаже.
После этого он взломал сейф и похитил оттуда драгоценности и деньги. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.
Ранее в Москве у бизнесмена в гостинице похитили $100 тыс.