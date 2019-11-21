В Москве вор попал в квартиру с помощью верёвочной лестницы

Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры многоэтажного дома, в которую злоумышленник попал с помощью верёвочной лестницы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Указывается, что в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка с заявлением о краже.

Как выяснили полицейские, неизвестный спустился с чердака по верёвочной лестнице, отжал балконную дверь и проник в квартиру, которая расположена на восьмом этаже.

После этого он взломал сейф и похитил оттуда драгоценности и деньги. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

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