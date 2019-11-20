Эксперт рассказала о способах контроля за «самозанятыми водителями такси»

Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН рассказала о способах наблюдения за «самозанятыми водителями такси».

«Мы будем предлагать нововведения, чтобы «самозанятый водитель» был не только с точки зрения налогового права легальным, но и смог оказывать безопасную, качественную услугу. Есть идеи, как это сделать», — заявила она.

Зарипова уточнила, что можно использовать так называемые публичные точки, например на автомобильных заправках, где будет осуществляться медицинский и технический осмотр.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.