Эксперт рассказала о способах контроля за «самозанятыми водителями такси»
- РИА Новости
«Мы будем предлагать нововведения, чтобы «самозанятый водитель» был не только с точки зрения налогового права легальным, но и смог оказывать безопасную, качественную услугу. Есть идеи, как это сделать», — заявила она.
Зарипова уточнила, что можно использовать так называемые публичные точки, например на автомобильных заправках, где будет осуществляться медицинский и технический осмотр.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.