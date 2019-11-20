Эксперт рассказала о способах контроля за «самозанятыми водителями такси»

Короткая ссылка
Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН рассказала о способах наблюдения за «самозанятыми водителями такси».
Эксперт рассказала о способах контроля за «самозанятыми водителями такси»
  • РИА Новости

«Мы будем предлагать нововведения, чтобы «самозанятый водитель» был не только с точки зрения налогового права легальным, но и смог оказывать безопасную, качественную услугу. Есть идеи, как это сделать», — заявила она.

Зарипова уточнила, что можно использовать так называемые публичные точки, например на автомобильных заправках, где будет осуществляться медицинский и технический осмотр.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить