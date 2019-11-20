Эксперт назвала число водителей такси, работающих «в тени»

Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН оценила количество водителей такси, работающих нелегально.

По её словам, в России на рынке такси более 50% водителей работают «в тени». Она также уточнила, что статус «самозанятый водитель такси» сможет позволить им зарабатывать легально.

При этом Зарипова отметила, что на сегодняшний день в стране нет трудовых отношений в сфере такси.

«Один из острых вопросов, которые мы обсуждаем, — это трудовые отношения. Есть сторонники, которые считают, что если водитель работает в таксопарке, то с ним должен быть заключён трудовой договор. Но в такси уже несколько лет трудовых отношений нет. Практически машины сдаются в аренду», — пояснила она.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.