Эксперт назвала число водителей такси, работающих «в тени»

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Председатель Общественного совета по развитию такси в России Ирина Зарипова в беседе с НСН оценила количество водителей такси, работающих нелегально.
Эксперт назвала число водителей такси, работающих «в тени»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По её словам, в России на рынке такси более 50% водителей работают «в тени». Она также уточнила, что статус «самозанятый водитель такси» сможет позволить им зарабатывать легально.

При этом Зарипова отметила, что на сегодняшний день в стране нет трудовых отношений в сфере такси.

«Один из острых вопросов, которые мы обсуждаем, — это трудовые отношения. Есть сторонники, которые считают, что если водитель работает в таксопарке, то с ним должен быть заключён трудовой договор. Но в такси уже несколько лет трудовых отношений нет. Практически машины сдаются в аренду», — пояснила она.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Совфеде готовят законопроект по регулированию рынка таксомоторных перевозок.

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