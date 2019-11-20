В московском метро появились схемы с первыми маршрутами МЦД

Короткая ссылка
В поездах Московского метрополитена появились новые схемы с первыми двумя маршрутами МЦД, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
В московском метро появились схемы с первыми маршрутами МЦД
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Накануне запуска началось масштабное обновление всех схем метро. Для тех, кому привычнее изучать маршрут не с экрана телефона, а на распечатанной карте, в вагонах метро и на станциях мы размещаем карты метро, совмещённые с первыми двумя маршрутами МЦД», — сообщили в департаменте.

Как уточнили в ведомстве, на новых указателях в метро размещена информация о пересадках и направлении выходов к платформам МЦД-1 и МЦД-2. 

Ранее руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина в беседе с телеканалом «360» рассказала о новой системе навигации, разработанной в связи с запуском первых двух диаметров МЦД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить