Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку
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- РИА Новости
«На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении… Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны», — заявил он.
Также он заявил, что правительство «постарается ни в коем случае не перекладывать» затраты на модернизацию на потребителя.
Акимов добавил, что после «завершения работы в первом квартале» в кабмине «точно скажут, где, когда, в какой динамике в ближайшие 5 лет заменят пригородный пассажирский состав».
«Дали ещё один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель», — сообщил вице-премьер.
Ранее компания «РЖД» показала макет нового модульного плацкартного вагона.