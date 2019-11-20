Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку

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Комиссия правительства вернула на доработку модель модернизации пригородных электропоездов, представленную «Российскими железными дорогами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.
Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении… Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны», — заявил он. 

Также он заявил, что правительство «постарается ни в коем случае не перекладывать» затраты на модернизацию на потребителя.

Акимов добавил, что после «завершения работы в первом квартале» в кабмине «точно скажут, где, когда, в какой динамике в ближайшие 5 лет заменят пригородный пассажирский состав».

«Дали ещё один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель», — сообщил вице-премьер.

Ранее компания «РЖД» показала макет нового модульного плацкартного вагона.

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