Кабмин вернул проект модернизации электричек на доработку

Комиссия правительства вернула на доработку модель модернизации пригородных электропоездов, представленную «Российскими железными дорогами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

«На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении… Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны», — заявил он.

Также он заявил, что правительство «постарается ни в коем случае не перекладывать» затраты на модернизацию на потребителя.

Акимов добавил, что после «завершения работы в первом квартале» в кабмине «точно скажут, где, когда, в какой динамике в ближайшие 5 лет заменят пригородный пассажирский состав».

«Дали ещё один квартал для того, чтобы РЖД смогло доработать эту модель», — сообщил вице-премьер.

Ранее компания «РЖД» показала макет нового модульного плацкартного вагона.