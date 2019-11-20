В России могут создать новый орган управления структурными реформами

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Минэкономразвития России предложило создать в правительстве новый орган управления структурными реформами. Как передаёт РБК, соответствующее предложение главы ведомства Максима Орешкина изложено в письме министру финансов Антону Силуанову.
В России могут создать новый орган управления структурными реформами
  • © РИА Новости

Сообщается, что министерство подготовило план реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых.

Предполагается, что их проведением займётся правительственная комиссия по экономическому развитию, а для оперативной работы появится специальная подкомиссия.

Как ожидается, возглавит её сам Орешкин. Основными функциями станут рассмотрение материалов о реализации реформ, формирование предложений по дальнейшим необходимым мерам, подготовка заключений о ситуации в экономике.

Ранее Международный валютный фонд призвал Россию сосредоточиться на проведении структурных реформ и начать снижать ключевую ставку.

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