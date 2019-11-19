В Москве прошёл III Глобальный форум молодых дипломатов

В Москве 13 — 15 ноября прошёл III Глобальный форум молодых дипломатов, организованный Советом молодых дипломатов МИД России при поддержке Россотрудничества.

В форуме приняли участие около 160 делегатов из 85 государств. Главной темой дискуссии в этом году стало «Изменение глобального миропорядка».

По мнению председателя Совета молодых дипломатов Константина Колпакова, число участников форума подтверждает широкий интерес к внешнеполитической повестке России и успехах горизонтальной дипломатии как инструмента диалога и сотрудничества.

В церемонии открытия форума принял участие председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв

«Важно всегда находить возможность для того, чтобы влиять на внешнюю политику, делая её более конструктивной и более нацеленной на национальные интересы, и, безусловно, более созидательной. Так как искусство дипломатии — в выработке договорённостей и достижении компромиссов», — подчеркнул он.

В ходе работы форума было впервые объявлено о создании Молодёжного совета Евразийской экономической комиссии.

Также в рамках мероприятия прошли сессии, посвящённые роли СМИ, интернета и гуманитарных организаций в современных международных отношениях, секции на темы: «75-летие Победы над фашизмом и 75-летие ООН: значение памяти и опыта применения международного права сегодня», «Особенности экономических интеграционных процессов в современных международных отношениях», а также «Образ современного молодого дипломата: на стыке вековых традиций и новых технологий».

В заключительный день работы форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Советом молодых дипломатов МИД России и Советом молодежи Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее «Взгляд» сообщал, что III Глобальный форум молодых дипломатов пройдёт в Москве 13—15 ноября.