В Томской области ведут розыск сбежавших из детдома подростков

В следственном управлении СК России по Томской области рассказали о начале поисков троих подростков, которые покинули Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщают «Известия».

По информации регионального управления СК России, трое подростков самостоятельно покинули детский дом 16 ноября около 17:00 (13:00 мск) и до настоящего времени не вернулись.

Согласно ориентировкам, разыскиваются 15-летний Шильнов Иван, 16-летний Ячменёв Иван, который неоднократно уходил из центра и состоит на учёте в ПДН, и 17-летний Лекотарчук Руслан.

Следователи просят при обнаружении пропавших подростков сообщить в СУ СК России по Томской области: +7 913 811 49 30.

Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети.