В Томской области ведут розыск сбежавших из детдома подростков

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В следственном управлении СК России по Томской области рассказали о начале поисков троих подростков, которые покинули Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщают «Известия».
В Томской области ведут розыск сбежавших из детдома подростков
  • РИА Новости

По информации регионального управления СК России, трое подростков самостоятельно покинули детский дом 16 ноября около 17:00 (13:00 мск) и до настоящего времени не вернулись.

Согласно ориентировкам, разыскиваются 15-летний Шильнов Иван, 16-летний Ячменёв Иван, который неоднократно уходил из центра и состоит на учёте в ПДН, и 17-летний Лекотарчук Руслан.

Следователи просят при обнаружении пропавших подростков сообщить в СУ СК России по Томской области: +7 913 811 49 30.

Ранее лидер «Сильной России» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил данные о регионах, где чаще всего пропадают дети. 

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