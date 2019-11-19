Три компании подали заявки на строительство игорной зоны в Крыму

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Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что власти получили три заявки на участие в строительстве игорной зоны в Ялте.
Три компании подали заявки на строительство игорной зоны в Крыму
  • РИА Новости

«Заявки формируются. Как я информировал, данная игорная зона заходит через инвестсоглашения. Будут поданы заявки, заявки формируются. Есть достаточное количество желающих для того, чтобы провести работу по формированию игорной зоны на территории городского округа Ялта. Три претендента уже есть», — приводит «Крыминформ» его слова.

22 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег».

Заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин в беседе с НСН заявил о росте туристического потока в Крым после того, как там будет создана игорная зона.

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