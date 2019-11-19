Суд отложил рассмотрение дела против москвича о продаже камеры наблюдения за ребёнком

В Москве суд отложил рассмотрение уголовного дела против москвича Дениса Кабреры, которого обвиняют в обороте шпионских устройств. Об этом RT рассказал сам Кабрера.

Как пояснил собеседник, 19 ноября Останкинский районный суд Москвы отложил рассмотрение уголовного дела по ходатайству его адвоката, который не успел ознакомиться с материалами дела.

Кабрера пытался продать две лампочки со встроенной камерой, которые использовал, чтобы наблюдать за своим ребёнком дома.

Мужчина купил их в интернет-магазине, но вскоре решил продать за ненадобностью. Покупателями, по его словам, стали сотрудники ФСБ.

«Сначала мне раза три звонили и уточняли, является ли камера скрытой или нет. Я пояснял, что камера не скрытая, её заметно. Мы встретились с покупателями, я передал камеру, а они мне — деньги. После меня окружили четверо правоохранителей и сказали, что я нарушаю закон», — сказал Кабрера.

По его словам, лампочки-камеры не являются шпионской техникой: подобные «радионяни» продаются во многих интернет-магазинах.

«Я не пытался самостоятельно модернизировать устройства таким образом, чтобы можно было незаметно вести видеосъемку, — отмечает он. — Применять эти камеры для скрытой слежки невозможно, поскольку при включении на устройстве загорается яркий светодиод-индикатор, а также срабатывает громкий голосовой сигнал. Тем не менее эксперт, готовивший заключение по этим устройствам, пришёл к иным выводам».

В итоге против Кабреры было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 УК России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тыс. рублей.

В августе вступили в силу поправки в законодательство, защищающие от уголовного преследования граждан, купивших подобные «устройства для негласного слежения» для использования в бытовых целях.