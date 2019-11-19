Россияне рассказали, какие путёвки дарят родным

Короткая ссылка
Специалисты туристического сервиса Aviasales подвели итоги опроса пользователей о том, какие путёвки они дарят родным и близким, сообщает ФАН.
Россияне рассказали, какие путёвки дарят родным
  • РИА Новости

Всего в исследовании приняли участие 68 тыс. пользователей. Согласно итогам опроса, каждый пятый путешественник из России дарил путёвку родным.

Почти половина респондентов (47%) заявили, что делают такие подарки родителям. Чаще всего дети отправляют представителей старшего поколения на отдых в Сочи, Крым, Турцию и Египет.

30% путешественников дарят путёвки второй половине. Обычно такие подарки приурочены к годовщине свадьбы или другому важному дню в семье.

15% российских туристов признались, что дарят путешествия самим себе.

8% участников опроса отметили, что им приходилось за свой счёт организовывать поездку для друзей.

Ранее сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал об актуальности кругосветных путешествий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить