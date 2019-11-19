Россияне рассказали, какие путёвки дарят родным

Специалисты туристического сервиса Aviasales подвели итоги опроса пользователей о том, какие путёвки они дарят родным и близким, сообщает ФАН.

Всего в исследовании приняли участие 68 тыс. пользователей. Согласно итогам опроса, каждый пятый путешественник из России дарил путёвку родным.

Почти половина респондентов (47%) заявили, что делают такие подарки родителям. Чаще всего дети отправляют представителей старшего поколения на отдых в Сочи, Крым, Турцию и Египет.

30% путешественников дарят путёвки второй половине. Обычно такие подарки приурочены к годовщине свадьбы или другому важному дню в семье.

15% российских туристов признались, что дарят путешествия самим себе.

8% участников опроса отметили, что им приходилось за свой счёт организовывать поездку для друзей.

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