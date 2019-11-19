Россияне рассказали, какие путёвки дарят родным
- РИА Новости
Всего в исследовании приняли участие 68 тыс. пользователей. Согласно итогам опроса, каждый пятый путешественник из России дарил путёвку родным.
Почти половина респондентов (47%) заявили, что делают такие подарки родителям. Чаще всего дети отправляют представителей старшего поколения на отдых в Сочи, Крым, Турцию и Египет.
30% путешественников дарят путёвки второй половине. Обычно такие подарки приурочены к годовщине свадьбы или другому важному дню в семье.
15% российских туристов признались, что дарят путешествия самим себе.
8% участников опроса отметили, что им приходилось за свой счёт организовывать поездку для друзей.
Ранее сын Фёдора Конюхова Оскар в беседе с Nation News рассказал об актуальности кругосветных путешествий.