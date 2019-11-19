В Калининграде вручили почётные грамоты Парламентской ассоциации
- РИА Новости
Председатель рассказала депутатам о мероприятиях, посвящённых 25-летию Парламентской ассоциации Северо-Запада России, прошедших на минувшей неделе в Вологде, и отметила большой вклад ассоциации в развитие парламентаризма в России.
По поручению председателя ассоциации Александра Котова, Оргеева вручила почётные грамоты председателю бюджетного комитета областной думы Валерию Фролову, аграрного комитета – Валерию Губарову, комитета по законодательству – Сергею Юспину и заместителям председателей комитетов: аграрного – Павлу Лоцману и экономического – Андрею Тащуку.
Кроме того, на заседании председатели комитетов рассказали об актуальной работе их ведомств, а также о возможных поправках в уставные законы Калининградской области.