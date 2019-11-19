На территории Челябинского компрессорного завода произошёл пожар

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В здании газовой котельной Челябинского компрессорного завода (ЧКЗ) произошёл сильный пожар, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
На территории Челябинского компрессорного завода произошёл пожар
  • © Главное управление МЧС России по Челябинской обл
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«В 06:34 поступило сообщение о пожаре в газовой котельной (отдельно стоящее здание) на территории ЧКЗ. Происходило открытое горение котельной на площади 600 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. По предварительным данным, пострадавших нет. В 08:46 распространение огня остановлено, в 08:56 ликвидировано открытое горение. Причина пожара устанавливается. Работы на месте продолжаются», — отметили в ведомстве.

По словам очевидцев, горела не только котельная, но и кровля завода. Все сотрудники были отправлены домой.

Ранее «Известия» сообщали, что из-за пожара в многоэтажном доме в Чите эвакуировали 67 человек.

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